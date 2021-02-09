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خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 12364 إصابة و1052 وفاة جديدة بفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19".
وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12364 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3972148 حالة.

وتمثل حصيلة اليوم تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية، حيث بلغ يوم 5 فبراير 19114 حالة، وفي 6 فبراير 18262، وفي 7 فبراير 15845، وفي 8 فبراير 14104.

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