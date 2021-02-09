البحرين تهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل لمداره حول المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب فيها عن أطيب تهانيه بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى كوكب المريخ.



وأشاد ملك البحرين بالإنجاز العلمي التاريخي البارز الذي يؤكد على المكانة العالمية الرفيعة لدولة الإمارات وريادتها في مجال علوم واستكشاف الفضاء.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام الرفعة والرخاء والتقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة في كافة المجالات.

كما بعث ملك البحرين، برقية تهنئة إلى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأعرب خلالها عن الاعتزاز بهذا الإنجاز العلمي التاريخي الرفيع، الذي حققته دولة الإمارات بسواعد أبنائها، والذي يسهم في ترسيخ مكانتها العالمية بين الدول المتقدمة كمركز رائد في قطاع الفضاء.

وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة أخرى إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول الى كوكب المريخ.

وبذلك الإنجاز أصبحت دولة الأمارات العربية المتحدة، خامس دولة في تاريخ البشرية تصل إلى المريخ عقب نجاح عملية مسبار الأمل في الوصول لمدار الكوكب الأحمر.