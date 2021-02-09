ولي عهد ابوظبي يبارك لقيادة الإمارات وشعبها بنجاح مسبار الأمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قيادة الإمارات وشعبها بنجاح مسبار الأمل في دخول مداره حول المريخ.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:" نبارك للإمارات والعرب وصول مسبار الأمل بنجاح، ما حققتموه شرف لكم ولأمتكم ولبلادكم".

وأضاف خلال كلمته لفريق عمل مسبار الأمل بعد وصوله لمدار المريخ: "أبارك للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأبارك لحكام دولة الإمارات، وأبارك لشعب دولة الإمارات".

وأضاف أن "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كان المحرك الرئيسي لحدث "مسبار الأمل. لن ننسى صورة الشيخ زايد، واليوم التاريخ يذكرنا بها".

وتابع: "سنة الحياة أن يتم تسليم الراية من جيل لآخر، الشيخ زايد بدأ بالمسيرة وأنتم من أوصلنا إلى الهدف".

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "فخور بكم يا عيالي وهذه أجمل انطلاقة للاستعداد للخمسين سنة المقبلة.. إن شاء الله تكون البداية وننتظر منكم الكثير في مشاريع الفضاء المقبلة".

وأضاف أن "وصول مسبار الأمل إلى المريخ، هو موعد مع التاريخ، الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات، وأن الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا، مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة".

وواصل حديثه: "يوم وطني ثانٍ في الإمارات.. لحظة تحول كبرى في تاريخنا ومسيرتنا التنموية.. نبارك لرئيس الدولة ولأخي محمد بن راشد والحكام وشعبنا الوفي..إنجاز استثنائي نهديه إلى زايد "طيب الله ثراه" .. كان يحلم بهذه اللحظة.. وعيال زايد حققوا أمنيته بالإرادة والعزيمة والتصميم".