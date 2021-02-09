واشنطن تهنئ الإمارات بنجاح مسبار الأمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

هنأت واشنطن، الثلاثاء، دولة الإمارات، بنجاح مسبار الأمل في دخول مداره حول المريخ.



وقالت السفارة الأمريكية في الإمارات، في تغريدة عبر "تويتر": "ألف مبروك لأهل الإمارات وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ".

واستخدم حساب السفارة عبر "تويتر" هاشتاق "#العرب_إلى_المريخ"، احتفاء بهذا الإنجاز الإماراتي التاريخي.

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، خامس دولة في تاريخ البشرية تصل إلى المريخ عقب نجاح عملية مسبار الأمل في الوصول لمدار الكوكب الأحمر.

حدث تاريخي يوثقه العرب بفخر، وتكتب دولة الإمارات تفاصيله بحروف من ذهب، إيذانا بلحظة حاسمة في رحلة طويلة قطعها المسبار الذي انطلق من الأرض قبل سبعة أشهر، ليدخل في مدار المريخ.