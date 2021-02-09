فريق الخبراء يناقش حقوق الإنسان بالجامعة العربية

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وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة إن الاجتماع يأتي تنفيذا لمضامين «الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان» المعتمدة في مارس 2019 على مستوى القمة، والمتضمنة في إطار الهدف الرابع المعنون «نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول العربية» والدعوة إلى «تحديث وتنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد جامعة الدول العربية اليوم أعمال «الاجتماع المشترك لفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان، وفريق الخبراء الحكوميين المعني بالخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة إن الاجتماع يأتي تنفيذا لمضامين «الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان» المعتمدة في مارس 2019 على مستوى القمة، والمتضمنة في إطار الهدف الرابع المعنون «نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول العربية» والدعوة إلى «تحديث وتنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان».

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