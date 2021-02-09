شكرا لقرائتكم خبر الليبيون يبحثون في مصر طريقة الاستفتاء على الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي اللواء أيمن بديع في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة، ومخرجات اللجنة العسكرية (5+5).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس بمدينة الغردقة المصرية أعمال الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، وبرعاية الأمم المتحدة، ومشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وذلك لبحث كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.وأكد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي اللواء أيمن بديع في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة، ومخرجات اللجنة العسكرية (5+5).

كانت هذه تفاصيل خبر الليبيون يبحثون في مصر طريقة الاستفتاء على الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.