استهجان أممي للأعمال العدائية الحوثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، عن قلقه إزاء استئناف الميليشيات الحوثية للأعمال (العدائية) في محافظة مأرب شرق البلاد.

وقال غريفيث، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «قلق للغاية من استئناف الحوثيين للأعمال العدائية في محافظة مأرب، خصوصا ونحن نشهد تبلور زخم دبلوماسي لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية»، وأكد أن «التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض تلبي تطلعات الشعب اليمني هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع».

ميدانيا، رد الجيش اليمني على هجمات الحوثيين في مأرب، وأفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، بمقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في معارك بمحافظة مأرب.

وقال مستشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب، المقدم عبدالرقيب الشدادي «إن ميليشيات الحوثي شنت هجمات واسعة باتجاه مواقع الجيش على امتداد جبهات مسيرة والمخدرة وصرواح، غربي مأرب».

وأكد أن قوات الجيش «كسرت تلك الهجمات مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وأسر أكثر من 30 آخرين، فضلا عن اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة»، وأشار إلى أن «الهجمات الحوثية مستمرة والمعارك مستمرة بين الجانبين».

واتهم الشدادي مسلحي الحوثي «باستهداف مدينة مأرب المأهولة بالسكان المدنين، بصاروخين باليستيين وطائرات مفخخة»، مؤكدا تصدي قوات الجيش لها، وأوضح أن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين.

من جهته، أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء السكنية في مأرب والجوف، بالتزامن مع الدعوات والتحركات الدولية والأممية لإيجاد حل سياسي، يقدم دليلا جديدا للمجتمع الدولي أن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام وماضية في تنفيذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة.

وقدم رئيس الوزراء اليمني خلال اتصال هاتفي بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، التعازي بالضحايا المدنيين الذين قتلوا جراء هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية المتصاعدة من قبل الميليشيات الحوثية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

مشاهد يمنية