نواب يجهزون لإسقاط الغنوشي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نواب برلمانيون في تونس، «إنهم بصدد الإعداد لعريضة جديدة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي».

وقال النائب حسونة الناصفي عن كتلة الإصلاح المحسوبة على المعارضة، «إن الكتل البرلمانية بدأت بجمع التوقيعات وسيجري إيداعها رسميا في وقت لاحق».

وأوضح «هناك سوء إدارة للجلسات، والغنوشي فشل في إدارة الخلافات بين الكتل ولم يكن محايدا... حصلت تراكمات وهناك اليوم صعوبة في العمل داخل مجلس النواب».

وفي حال تقديم العريضة رسميا، فستكون لائحة اللوم الثانية لسحب الثقة للزعيم الإخواني الغنوشي بعد سقوط اللائحة الأولى بالتصويت في يونيو من العام الماضي.

وتحتاج العريضة لإمضاءات ثلث نواب البرلمان أي 73 نائبا على الأقل من 217 ولكن سحب الثقة يتطلب التصويت بالأغلبية المطلقة.

وقال النائب المستقل والمعارض المنجي الرحوي «العريضة في الطريق الصحيح، وسنعمل على إسقاط الغنوشي هذه المرة، هدفنا ليس 73 نائبا»، وتابع «كل الكتل البرلمانية معنية بالعريضة ما عدا حركة النهضة وائتلاف الكرامة».

وتشهد جلسات البرلمان خلافات حادة ومتواترة بين الكتلن ولا سيما الخلافات المتكررة مع (ائتلاف الكرامة) المحسوب على اليمين والتي وصلت حد الاشتباك بالأيدي.

وتتهم أحزاب من الكتلة الديمقراطية، ثاني أكبر كتلة في البرلمان، الغنوشي بالتغاضي عن (عنف) ائتلاف الكرامة وبمحاباتهم، فيما يحظى الزعيم الإخواني بالدعم من حركة النهضة التي تسيطر على (53 مقعدا)، وحليفه قلب تونس (29 مقعدا) وائتلاف الكرامة (18 مقعدا).