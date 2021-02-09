الأمن العراقي يقبض على 24 داعشيا في الأنبار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 24 من عناصر تنظيم داعش بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وذكرت الوزارة على صفحتها بموقع «فيس بوك» أنه «من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري للثلاثين يوما الماضية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 24 إرهابيا مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب».

وأضافت أن الموقوفين متهمون بالانتماء لتنظيم داعش والعمل ضمن ما يسمى قاطعي الأنبار والفلوجة بالتنظيم، وتمت عملية إلقاء القبض وفق مذكرات وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكان الحشد الشعبي العراقي أعلن أخيرا «إحباط مخطط إرهابي كبير» في الأنبار، ورغم الإعلان في نهاية عام 2017 عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في العراق، فإن خلاياه لا تزال نشطة في عدد من المناطق.