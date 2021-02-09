مقتل ضابط سوداني في هجوم إثيوبي جديد

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ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن قوات استطلاع تابعة للفرقة 17 بولاية سنار تعرضت أمس الأول لهجوم بمنطقة جبل حلاوة في الشريط الحدودي الواقع بين ولايتي سنار والقضارف، مما أدى إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول كان يقود فرقة الاستطلاع.ويسود التوتر على حدود البلدين منذ أن أعاد الجيش السوداني انتشار قواته في مناطق الفشقة على الحدود الشرقية، ليستعيد نحو 90% من أراضي زراعية شاسعة كان يستغلها مزارعون إثيوبيون تحت حماية ميليشيات مسلحة.
وبحسب المصادر، فإن حشودا عسكرية لقوات إثيوبية مسلحة بأسلحة ثقيلة في طريقها إلى الحدود الشرقية مع ولاية القضارف شرق السودان، قادمة من إقليم الأمهرا شمال غرب إثيوبيا.
وتتهم الخارجية الإثيوبية القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل إثيوبيا واحتلال أراضيها الزراعية.
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