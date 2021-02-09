شقيق بيج رامي: هذا ما فعله الكويتيون بعد فوزه بمستر أوليمبيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أقامت أسرة لاعب كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي، الشهير ببيج رامي، اليوم الثلاثاء، سرادقًا لاستقبال الأهالي المهنئين، بعد وصول بطل مصر إلى منزل الأسرة، مسقط رأسه قرية السبايعة، التابعة لمركز بلطيم في كفرالشيخ.

رصد حسن السبيعي، الشهير بالأسمر السبيعي الشقيق الأكبر لبيج رامي، لمصراوي، لحظات فوز شقيقه ببطولة مستر أولمبيا، عندما كان يعمل وقتها في مجال تجارة الأسماك في الكويت.

وقال إن عديد من المصريين والأشقاء الكويتيين كانوا يلتفون حول شاشات التلفاز لمشاهدة البطولة مباشرة، متمنين فوز شقيقه البطل.

وأضاف: "لما تم الإعلان عن فوز رامي بالبطولة هلل الجميع.. والله أعلم دموع الفرحة اللي نزلت من عيني كان شكلها إيه.. الجميع أحب رامي.. وأنا بعتبره ابني".

في السياق، قالت الحاجة نجاة المغربي، والدة بيج رامي، لمصراوي: "الحمد لله أنا جيت مع رامي والدنيا كلها في السبايعة مستنياه حتى الأطفال.. يا سلام لما شافوا رامي فرحة ما بعدها فرحة.. رامي طول عمره طيب ومحترم لما بيجي هنا بينسى إنه بطل العالم بالعكس بيكون واحد تاني عادي".​