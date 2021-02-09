هل يفلت ترامب من المحاكمة في يومها الأول بمجلس الشيوخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

بعد عام على تمرير مجلس النواب الأمريكي، قرار عزله الأول ضد الرئيس الأمريكي السابق، يجد ترامب نفسه محور محاكمة ثانية غير مسبوقة تبدأ اليوم الثلاثاء، في مجلس الشيوخ الذي يتعيّن على أعضائه تحديد إن كان قد حرّض بالفعل على التمرد والهجوم على مقرّ الكابيتول.

وتعد جلسة اليوم بمجلس الشيوخ، سابقة تاريخية واختبارًا حقيقيًا لأعضائه، عندما يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه الجمهوري، حتى دون السلطة التي كان يمنحه له البيت الأبيض.

واتفق الحزبان الديمقراطي والجمهوري، على عقد جلسات يومية للمحاكمة، باستثناء يومي الجمعة والسبت، بطلب من أحد محامي ترامب، لاحترام عطلة السبت اليهودية.

ويبدأ الشيوخ في مناقشة قانونية بين محامو ترامب الذين يروا أن إجراءات محاكمته غير دستورية لأنه لم يعد في المنصب، إلا أن الديمقراطيين يؤكدون أن هذا الإجراء استخدم لمحاكمة وزير سابق، ولم يسبق أن أدين أي رئيس أمريكي من قبل خلال محاكمة لعزله.

رد محامو دونالد ترامب على تهم عزله، في مذكرة من 78 صفحة قدمت أمس للمجلس، قائلين إن أنصار الرئيس الأمريكي السابق اقتحموا الكونجرس في واشنطن العاصمة يوم 6 يناير من تلقاء أنفسهم، ويجادل محاموه بأن ترامب كان ببساطة يمارس حقه في البند الأول للدستور بممارسة حرية التعبير.

ويصرون على أن المحاكمة غير دستورية لأن ترامب ترك منصبه وهو الآن مواطن عادي.

لكن النواب الديموقراطيين الذين يتولون مهمّة الادّعاء في محاكمة ترامب اعتبروا أنّ الرئيس السابق ارتكب "انتهاكًا للدستور هو الأخطر" في تاريخ الرئاسة الممتد 232 عامًا، بتحريض أنصاره على اقتحام الكونجرس.

وتستمر مناقشة اليوم لنحو 4 ساعات مقسمة ساعتين لكل طرف لعرض حجته، يعقبها تصويت من أعضاء المجلس، بـ"القول" ما إن كانوا يريدون استمرار المحاكمة أم لا.

وفي الوقت الذي يسيطر فيه الديمقراطيون على المجلس فمن المرجح أن تستمر المحاكمة، خاصة أن هناك 10 جمهوريين دعموا زملائهم الديمقراطيون في تصويت مجلس النواب على اتهام ترامب بـ"التحريض على التمرد".

وحال رفض مجلس الشيوخ في تصويته اليوم الاستمرار في المحاكمة باعتبار أنها "غير دستورية" وهي حجة جمهوريين ودفاع ترامب، فإن المحاكمة قد تفشل اليوم، ويفلت ترامب منها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مساء الثلاثاء، قبل ساعات قليلة من بدء المحاكمة التاريخية، أن السيناتور الجمهوري راند بول، أحد الرافضين للمحاكمة، قام بتصويت إجرائي قبل بدء الجلسة.

وظهر التصويت الإجرائي الذي أجراه بول، تصويت 55 عضوًا بالموافقة على محاكمة ترامب، فيما رفض 45 عضوًا.

وكان 5 جمهوريين في مجلس الشيوخ، صوتوا في يناير الماضي، ضد مقترح بول، برفض إجراء المحاكمة، ولا توجد أي مؤشرات على تغيير نيتهم بعد، وفقًا لـ"سي إن إن". ويقول السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد: "لا أعرف أحدًا لم يحسم رأيه بعد من المحاكمة".

ويعتقد مساعدو مجلس النواب، أن يمر التصويت اليوم باعتبارها أنها مسألة دستورية محسومة، لكن الجمهوريين يروا أن الموافقة تتطلب تصويت ثلثي المجلس على الأقل لإدانة ترامب، ما يعني أن الديمقراطيون بحاجة إلى 17 صوتًا جمهوريًا فضلاً عن أصواتهم الـ50 بالمجلس.

واتهم مجلس النواب الأمريكي ترامب بالتحريض على التمرد، لتورطه في أعمال شغب دامية في مبنى الكابيتول في يناير الماضي.

وهي محاكمة تاريخية، إذ أنها المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس أمريكي لمرتين كما أنها سابقة تاريخية في الولايات المتحدة، أن يحاكم رئيس سابق.