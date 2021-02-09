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الكويت تسجل 1002 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 172996 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 975 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن عدد الحالات في العناية المركزة 96 حالة تتلقى الرعاية الصحية.
وأوضح أنه تم تسجيل 591 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 162711 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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