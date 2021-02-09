مكتب نتنياهو يرد على بلينكن: مرتفعات الجولان “ستبقى إسرائيلية”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 07:03 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2021 5:43 مساءً

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، ردا على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن مرتفعات الجولان ”ستبقى إسرائيلية“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد لمح في مقابلة تلفزيونية مع شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، إلى أن دعم الولايات المتحدة لسيطرة إسرائيل على الجولان ليس ثابتا.

وفي رده على الوزير الأمريكي، أكد مسؤول كبير في مكتب نتنياهو، فضل عدم كشف اسمه، لوكالة ”فرانس برس“ أن ”موقف إسرائيل واضح“.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن مرتفعات ”الجولان ستبقى إسرائيلية بغض النظر عن أي سيناريو مستقبلي محتمل“.

وقال بلينكن، أمس الإثنين، إن الجولان ”مهم جدا لأمن إسرائيل“، لكن ”المسائل القانونية شيء آخر“.

وأضاف: ”طالما أن (الرئيس بشار) الأسد في السلطة في سوريا، وطالما أن إيران موجودة في سوريا (…) فهذه أمور تشكل تهديدا أمنيا كبيرا لإسرائيل“.

وأردف بلينكن: ”أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل“.

وأشار بلينكن خلال المقابلة، إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لم يتحدث منذ تنصيبه في العشرين من الشهر المنصرم، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعترف، في آذار/مارس 2019، بسيادة إسرائيل على أراضي الجولان السوري، التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها في العام 1981.

ولم تحظ الخطوة الأمريكية باعتراف المجتمع الدولي، في حين وصفتها دمشق بأنها ”انتهاك سافر“ لسيادتها وللقرارات الدولية.

ولا تزال إسرائيل وسوريا في حالة حرب، على الرغم من إقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح عبر اتفاق هدنة. وظلت هذه الحدود هادئة لفترة طويلة نسبيا حتى بداية النزاع في سوريا عام 2011، بحسب “إرم نيوز”.