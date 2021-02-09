أوهمت 80 شابا بالتوظيف مقابل 300 درهم.. إيداع المتهمة السجن المحلي ببني ملال

جدة - عبدالحي حسين - قرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في بني ملال، اليوم الثلاثاء، متابعة عشرينية في حالة اعتقال بشبهة النصب على حوالي 80 شابا أوهمتهم بتوفير فرص عمل في إحدى الشركات المناولة في المستشفى الجهوي في بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيها تهم “النصب والمشاركة في النصب”، إذ جرى عرضها على أول جلسة داخل المحكمة نفسها، التي شهدت حضور العديد من الضحايا.

وأضاف المصدر ذاته أن دفاع الضحايا طلب تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل، قصد الاطلاع على الملف، في حين تم إيداع المشتبه فيها السجن المحلي في بني ملال.

وكانت ساكنة بني ملال قد اهتزت، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع عملية نصب راح ضحيتها حوالي 80 شابا، وشابة كانوا ضحايا للمشتبه فيها، التي طالبتهم عبر مجموعة للتواصل الاجتماعي، بتزويدها بعدد من الوثائق، إضافة إلى مبلع 300 درهم، قصد توظيفهم في المستشفى الجهوي في بني ملال، قبل أن تختفي عن الأنظار.

والمشتبه فيها سلمت نفسها للمصالح الأمنية، مساء أول أمس الأحد، إذ كشفت الأبحاث الأولية تورط أربعة أشخاص على الأقل، فيما لايزال الضحايا يتوافدون على ولاية أمن بني ملال، لتقديم شكاياتهم حول الواقعة.