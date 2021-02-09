البشير عبدو يغني للملك محمد السادس وابنه سعد لمجرد أول الداعمين

جدة - عبدالحي حسين - يستعد الفنان، البشير عبدو، لطرح أغنية وطنية جديدة، بعنوان “ملكنا يا حبيب الروح”، يوم غد الأربعاء.

وكشف سعد لمجرد، ابن الفنان البشير عبدو، عن جديد والده، من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا صدوره، يوم غد، في الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب.

وكتب لمجرد “ترقبو جديد بابا حبيبي الفنان الكبير البشير عبدو، الأربعاء 10فبراير في الساعة 19h00 بتوقيت المغرب في أغنية معبرة جدا على حبنا لملكنا الهمام بعنوان ملكنا يا حبيب الروح”.

ورد الفنان البشير عبدو على تدوينة ابنه، وقال: “ألف ألف شكر ولدي العزيز سعد لمجرد على تقديمك أغنيتي الجديدة ملكنا يا حبيب الروح لعشاقك الأوفياء في كل مكان داخل وخارج المغرب الحبيب أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع يا رب وسيبقى شعارنا دائما الله الوطن الملك”.

يذكر أن آخر أغاني البشير عبدو كانت أغنية وطنية، بدورها، أصدرها، قبل 6 أشهر بعنوان “ألف شكر وتحية”، عرفانا بالجهود المبذولة في المغرب لمواجهة جائحة كورونا.