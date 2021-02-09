رفض السراح المؤقت لمعتقلي احتجاجات الفنيدق

جدة - عبدالحي حسين - رفضت هيئة الحكم في قضية معتقلي احتجاجات الفنيدق، تمتيع المعتقلين الأربعة بالسراح المؤقت بناء على الطلب الذي تقدمت به هيأة الدفاع، بمبرر عدم وجود ضمانات حضورهم للجلسة.

ووفق مصدر من هيأة الدفاع، فقد قرر قاضي الجلسة تأخير محاكمة أربعة معتقلين من بينهم قاصر في 17 من عمره لمدة أسبوع، بناء على ملتمس الهيأة لتحضير الدفوعات.

وأضاف المصدر، أن محاكمة المعتقلين ستجرى عن بعد، تنفيذا لإجراءات وبروتوكل الوقاية والسلامة المعمول بها في المحاكم المغربية منذ تفشي جائحة كورونا.

يذكر أن المعتقلين الأربعة من ضمنهم قاصر في 17 من عمرهم يتابعون بتهم تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم والعصيان وخرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات والمشاركة في تجمهر وقع ليلا .