"الطوارئ والأزمات" تؤكد التزام "اكسبوجر" بمعايير السلامة والوقاية من كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 فبراير 2021

اطلع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالشارقة على الإجراءات الوقائية والاحترازية بمقر المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" الذي تنطلق فعاليات نسخته الخامسة غدا في مركز إكسبو الشارقة.



وتفقد أعضاء الفريق الذي رافقهم خلالها سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة جميع الاحتياطات والمعايير التي يلتزم بها المهرجان والتي ينظم وفقها فعالياته إذ اطلعت اللجنة على بوابات الدخول والخروج وأنظمة التعقيم وحجم التزام المهرجان بمسافات التباعد المكاني المعتمدة بين المقاعد في القاعات والممرات والردهات.

وكشفت اللجنة أن المهرجان يضاعف مع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" حرصا على سلامة الزوار والضيوف وضمان تحقيق رؤيته ورسالته باعتباره منصة إبداعية عالمية تقود سنويا جهودا لرفع الوعي بأبرز القضايا الإنسانية والاحتفاء بجماليات العالم التي يقف على رأسها هذا العام /كوفيد 19/ وما رافقه من متغيرات وظروف استثنائية عالمية.

وقال طارق علاي:"إن تأكيد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة الشارقة على البيئة الآمنة والمعايير التي يلتزم بها المهرجان يعزز من نجاحنا في تنظيم الحدث ويوجه رسالة إلى عشاق التصوير والفن في الإمارات والمنطقة بضرورة التزامهم بما يضعه المهرجان من معايير صحية لتحقيق التكامل بين دور الزوار والضيوف وبين إدارة المهرجان للوصول إلى دورة استثنائية من " اكسبوجر " لا ينعكس أثرها على المصورين أو الفنانين أو الصحفيين في المنطقة وحسب وإنما يمتد إلى العالم أجمع ليعزز فيهم القوة تجاه التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها بالتعاون والالتزام والوعي".

وكان المهرجان حدد عدد الزوار بـ 2000 شخص خلال فترة زمنية معينة وعدد المشاركين في ورش العمل بـ 20 شخصا في كل ورشة إلى جانب فحص درجة حرارة الزوار في جميع نقاط الدخول وعمليات التنظيف والتعقيم الشاملة والدقيقة وسياسة التباعد الاجتماعي الصارمة ومعايير الصحة العامة بما يتوافق مع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

وإلى جانب إجراءات استقبال عدد محدد من الزائرين وتماشيا مع سياسات التباعد الاجتماعي اتخذ إكسبوجر 2021 تدابير أمان إضافية تشمل مراقبة درجات الحرارة لجميع الزوار من خلال الكاميرات الحرارية في جميع نقاط الدخول، كما وضعت مقاعد الزوار والمشاركين بشكل متباعد وفقا لقواعد المسافة الآمنة في كل من مواقع ورش العمل وإقامة الندوات مع أكشاك تعقيم عند نقاط الدخول.

ولتعزيز سلامة الحضور ستقوم فرق متخصصة بعمليات تعقيم منتظمة للمناطق المشتركة وأماكن تنظيم ورش العمل والقاعة الرئيسة وقاعات المحاضرات بعد انتهاء كل جلسة بالإضافة إلى تعقيم مركز إكسبو بشكل شامل بعد انتهاء الفعاليات ومغادرة الحضور مساء وسيتم بث إعلانات حول إجراءات السلامة في جميع أنحاء موقع الحدث مع توفير معقمات لليدين وملصقات واضحة على الأرضيات والجدران وصالات العرض للحفاظ على مسافة الأمان المحددة في سياسة التباعد الاجتماعي ويمنع الدخول إلى المبنى دون ارتداء القناع.