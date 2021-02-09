شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطاني: القادمون من هذه الدول قد يواجهون عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إجراءات جديدة صارمة لمنع السلالة الجديدة المتحورة من فيروس Covid-19 من دخول إنجلترا ، بما في ذلك عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات للركاب القادمين الذين يكذبون بشأن الأماكن التي سافروا إليها قبل قدومهم من الخارج.

وقال وزير الصحة إن الأشخاص الذين دخلوا المملكة المتحدة من 33 دولة عالية الخطورة سيتعين عليهم دفع ما يصل إلى 1750 جنيهًا إسترلينيًا للحجر الصحي في الفنادق المخصصة من قبل الحكومة.

كما أكد هانكوك تفعيل نظام “الاختبار المعزز” الجديد لجميع المسافرين الدوليين ، مع إجراء اختبارين مطلوبين خلال عملية الحجر الصحي اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

جاء هذا الإعلان بعد أسابيع من انتقادات حزب العمال للحكومة لفشلها في فرض اختبارات أو حجر صحي إجباري على الركاب القادمين من دول بها أنواع جديدة من فيروس كوفيد -19 أو معدلات عالية من الإصابة بالفيروس.

وفي كلمته أمام مجلس العموم ، أكد هانكوك أن أي شخص يحاول إخفاء أنه كان في إحدى وجهات “القائمة الحمراء” في الأيام العشرة التي سبقت وصوله سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وفقاً لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وتجدر الإشارة إلى أن “القائمة الحمراء” تشمل معظم دول أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى دول جنوب إفريقيا والبرتغال والإمارات.