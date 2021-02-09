رئيس مكتب الاتصال المغربي يصل إلى تل أبيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وصول عبد الرحيم بيود، رئيس مكتب الاتصال المغربي إلى في تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تحدث وزير الخارجية جابي أشكنازي مع عبد الرحيم بيود، رئيس مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، فور وصوله مع طاقمه إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم".

وأضافت: "هنأ الوزير المندوب المغربي بوصوله متمنيا له التوفيق في مهمته لتطوير التعاون والعلاقات الودية بين المغرب وإسرائيل".





وأشارت إلى أن "الدبلوماسي المغربي أكد أنه كان سعيدا جدا عندما أبلغه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن وظيفته في إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "سيعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه "في الوقت نفسه، التقى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ديفيد غوفرين، اليوم ولأول مرة، وزير الخارجية المغربي".

وفي هذا الصدد قال غوفرين في تغريدة عبر "تويتر": "سعدت اليوم بلقاء السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وناقشنا خلال هذا الاجتماع المهم كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا المغرب وإسرائيل".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أشكنازي ونظيره المغربي بوريطة تحدثا قبل أيام.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إنهما على اتصال دائم لمواصلة بناء الشراكة بين الشعبين".

وكانت إسرائيل والمغرب أعلنتا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي توقفت عام 2000، وتوقيع اتفاقيات سلام دائمة.