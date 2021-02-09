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طالبت بوقفها فورا.. فرنسا تدين هجمات الحوثي ضد السعودية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت فرنسا، الثلاثاء، محاولات مليشيات الحوثي استهداف الأراضي بطائرات مسيرة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يجب أن تتوقف تلك المحاولات على الفور، وطالب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بالتوقف عن التصعيد ضد السعودية وداخل اليمن.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

والأحد الماضي، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها الشديد من استمرار هجمات الحوثيين، داعية الانقلابيين إلى التوقف الفوري عن هذه الاعتداءات التي تطال المناطق المدنية في السعودية، وأية هجمات جديدة داخل اليمن لا تجلب إلا المزيد من المعاناة لأبناء الشعب.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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