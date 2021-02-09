الأرجنتين: فتح تحقيق قضائي بحق ثلاثة أشخاص جدد لبحث ملابسات وفاة مارادونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فتح القضاء تحقيقًا بحق ثلاثة من مقدّمي الرعاية الصحية بتهمة القتل غير المتعمد لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك وفق ما نقلت الصحف المحلية عن مصدر قضائي الإثنين. وبحسب المصدر القضائي، من المقرر أن يمثل المشتبه بهم الثلاثة الجدد أمام النيابة العامة هذا الأسبوع.

وكان جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوزاشوف أول من شملهما التحقيق، قبل أن يمتد الآن إلى عالم نفس وممرضين: رجل وامرأة كانوا برفقة "الفتى الذهبي" قبل رحيله. ودافع لوكي بعد استجوابه عن نفسه واصفًا جهوده لمساعدة "مريض صعب السيطرة عليه".

وفتح مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو تحقيقًا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لتحديد المسؤولية عن وفاة مارادونا الذي فارق الحياة متأثرًا بمضاعفات في القلب في 25 من الشهر ذاته عن عمر يناهز 60 عامًا في منزله في تيغري، شمال العاصمة بوينس آيرس.

وبدأ هذا الإجراء بعد إفادات من البنات الثلاث لمارادونا، دالما، جيانينا وجانا، ويهدف إلى تحديد إهمال محتمل أو تهور في العلاج الطبي للمتوج بكأس العالم 1986.

خضع اللاعب الذي قاد نابولي إلى لقبين في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 لجراحة بداية تشرين الثاني/نوفمبر لإزالة ورم دموي في الرأس وتوفي بعد بضعة أسابيع نتيجة "وذمة رئوية حادة ثانوية وفشل قصور القلب المزمن".