مباشر: وصول مسبار الأمل إلى المريخ.. تابعوا الحدث التاريخي لحظة بلحظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

في تمام الساعة 7:42 دقيقة (بتوقيت الإمارات) يدخل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ.. لحظة تختصر 6 سنوات من العمل الدؤوب والمستمر لفريق كامل من المهندسين الإماراتيين الذين قضوا 5.5 مليون ساعة عمل.



المسبار المنطلق بسرعة 121,000 كم/س، عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س.

تابعوا الحدث التاريخي