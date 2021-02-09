شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين استخدام القوة ضد المتظاهرين في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رانجون-أ.ف.ب)

دانت الأمم المتحدة، الثلاثاء «استخدام القوة غير المتكافئة» ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من شباط/فبراير في ميانمار، منددةً بإصابة «عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطرة»، بعدما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات. وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ميانمار، أولا المغرين، في بيان: إن «استخدام القوة غير المتكافئة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول».

وأضاف: «لقد أصيب عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطر»، وفق تقارير من مدن مختلفة عبر البلاد. ولم يتسنّ في هذه المرحلة الحصول على تقدير لعدد المصابين من المستشفيات. لكن منسوب التوتر ارتفع، الثلاثاء، إذ إن الجيش هدّد في اليوم السابق المحتجّين بالردّ.

في نايبيداو العاصمة الاقتصادية للبلاد، قال شهود عيان إن الشرطة أطلقت أعيرة مطاطية على متظاهرين بعدما كانت قد حاولت تفريقهم بخراطيم المياه.

وقال أحد الأهالي: «أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء مرتين، ثم أطلقوا (باتجاه متظاهرين) أعيرة مطاطية»، مضيفاً أنه شاهد بعض الأشخاص الذين أصيبوا بجروح. وامتنع مستشفى في نايبدوا عن السماح لأقارب بالدخول لتفقد أفراد من العائلة، بحسب تون واي الذي سارع إلى المكان فور سماعه بأن ابنه البالغ 23 عاماً في غرفة الجراحة.

وقال الرجل البالغ 65 عاماً ويعمل صائغاً: «أطلقت الأعيرة على ابني عندما حاول استخدام المذياع ليطلب من الناس التظاهر بشكل سلمي بعدما استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريقهم».

وأضاف: «أصيب في الظهر.. أشعر بقلق بالغ حياله». وفي ماندلاي، ثاني أكبر مدن البلاد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين.

وبعدما نزل مئات آلاف المتظاهرين المعارضين للانقلاب، وجه قائد المجلس العسكري مين أونج هلاينج خطاباً متلفزاً مساء الاثنين، لتبرير انقلابه على السلطة. وفي أول إجراءاته المعلنة فرض الجيش حظراً على التجمعات في مناطق تشهد احتجاجات حاشدة وحظر تجول ليلي.

لكن خرجت تظاهرات جديدة، الثلاثاء، في مختلف أنحاء رانجون، من بينها مقر حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» الذي تتزعمه أونج سان سو تشي، الحاكمة المدنية التي اعتقلها الجيش يوم الانقلاب. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات من بينها «نريد زعيمتنا» و«لا للدكتاتورية».

وفي سان تشونج التابعة لرانجون، نزل عشرات المعلمين إلى الشارع الرئيسي وهم يلوحون بالتحية الثلاثية الأصابع التي باتت شعار المتظاهرين. وقال المعلم ثين وين سو: «لسنا قلقين من تحذيرهم لذا خرجنا اليوم. لا يمكننا قبول أعذارهم عن احتيال انتخابي. لا نريد أي دكتاتورية عسكرية».

وعود للجيش

في خطابة المتلفز، الأول له منذ الانقلاب شدد مين أونج هلاينج على أن السيطرة على السلطة مبرر بسبب «التزوير في الانتخابات». وكان حزب سو تشي قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن الجيش لم يعترف أبدا بشرعية الاقتراع. وبعد وقت قصير على الانقلاب أعلن الجيش حالة الطوارئ لعام وعد بعدها بتنظيم انتخابات جديدة

وأكد مين أونج هلاينج، الاثنين، أن الجيش سيفي بوعوده ويعيد إرساء الديموقراطية. وأعلن أيضاً أن الأمور ستكون «مختلفة» عن الحكم السابق للجيش الذي استمر 49 عاماً وانتهى في 2011. وقال: «بعد تحقيق مهمات فترة الطوارئ، ستنظم انتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب وفقاً للدستور». لكن تلك الوعود ترافقت مع تهديدات.

فأمام تصاعد موجة التحدي، حذر الجيش من أن معارضة المجلس العسكري غير قانونية. وفي بيان نشرته وسائل إعلام حكومية قال المجلس إنه «يتعين اتخاذ خطوات» في مواجهة الأنشطة التي تهدد الاستقرار والنظام العام.

غضب دولي

وباتت نيوزيلندا، الثلاثاء، أول حكومة أجنبية تتخذ تدابير رسمية فعلية إذ أعلنت تعليق محادثات عسكرية رفيعة المستوى واتصالات سياسية مع ميانمار. وقادت الولايات المتحدة دعوات عالمية للجنرالات للتخلي عن السلطة وأصدرت بياناً جديداً في أعقاب تحذيرات الجيش ضد المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: «نقف إلى جانب الشعب الميانماري وندعم حقه في التجمع في شكل سلمي، وخصوصاً التظاهر بشكل سلمي للمطالبة بحكومة منتخبة ديموقراطيا». وأضاف أن الولايات المتحدة ورغم محاولاتها لم تتمكن من التواصل مع أونج سان سو تشي.

وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سيعقد، الجمعة، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع، فيما حضّ البابا فرنسيس السلطات الانقلابية في ميانمار على الإفراج «سريعا» عن المسؤولين المسجونين.

وعلى الرّغم من تشوه سمعتها في الغرب بسبب ردّ فعلها حيال أزمة الروهينجا، لا تزال سو تشي شخصية ذات شعبية كبيرة في البلاد، وقد حصد حزبها أكثر من 80 في المئة من الأصوات في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. لكنّ الجيش يزعم أنّ الانتخابات شهدت عملية تزوير واسعة، وهي الحجّة التي استخدمها لتبرير الانقلاب العسكري.