شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخصص 9 مليارات يورو لتوفير لقاحات "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- رويترز

أفادت وثيقة صدرت عن وزارة المالية الألمانية، الثلاثاء، أن ألمانيا تعتزم إنفاق ما يقرب من تسعة مليارات يورو (10.9 مليار دولار) هذا العام للمساعدة في شراء ما يصل إلى 635.1 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" لسكانها والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويزيد التأخير في عملية طرح اللقاح البطيئة نسبياً في الاتحاد الأوروبي والقلق بشأن السلالات الجديدة لفيروس "كورونا" من صعوبة تخفيف الحكومات الأوروبية للقيود الحالية بسبب الجائحة. وأدت المشاكل إلى بعض التوترات بين بروكسل وبرلين.

ووفقاً للوثيقة، فقد اقترحت بيتينا هاجيدورن نائبة وزير المالية أولاف شولتس على المشرعين في رسالة الموافقة على طلب وزير الصحة ينس سبان الحصول على 6.22 مليار يورو إضافية لشراء المزيد من الجرعات. يتم هذا إضافة إلى 2.66 مليار يورو مخصصة بالفعل في ميزانية 2021،

وتأتي خطط الإنفاق الإضافية بعد أن قال شولتس الأسبوع الماضي إنه غاضب من عدم طلب المزيد من لقاحات "كوفيد-19" العام الماضي على المستوى الأوروبي، بينما جددت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين دفاعها عن سجل المفوضية في طرح اللقاح.

وقال مصدر إن من المتوقع أن توافق لجنة الميزانية في مجلس النواب على الإنفاق الإضافي، الأربعاء.

وقالت الوثيقة إن وزارة الصحة ستستخدم الأموال التي تبلغ في المجمل 8.89 مليار يورو لشراء ما يصل إلى 635.1 مليون جرعة لقاح في إطار خطط المشتريات المشتركة للاتحاد الأوروبي والمخطط الوطني لبرلين.