شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا مستعدة للتراجع عن استخدام منظومة «اس-400» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - أ ف ب

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لعدم استخدام نظام الصواريخ إس-400 الذي تم شراؤه من روسيا، كجزء من صفقة محتملة مع الولايات المتحدة لتخفيف التوتر بشأن هذه القضية.

وأكد خلوصي أكار: «منفتحون على التفاوض بشأن نموذج مشابه لذلك المعمول به بالنسبة لصواريخ إس-300 الموجودة في جزيرة كريت في اليونان».

وفي مواجهة المناوشات الشديدة من تركيا، عدلت قبرص عام 1999 عن نشر صواريخ إس-300 كانت طلبتها من روسيا ووضعتها في جزيرة كريت بالاتفاق مع أثينا.

وأصبحت اليونان لاحقاً مالكة هذه الصواريخ التي لم تستخدم منذ ذلك الحين إلا خلال تدريبات عام 2013.

رداً على سؤال يذكر بالوضع «غير العملاني» للصواريخ الموجودة في كريت، قال الوزير التركي بشأن صواريخ إس-400 إن تركيا ليست مضطرة إلى «استخدامها طوال الوقت». وأضاف «هذه الأنظمة تستخدم عملاً بحالة التهديد. سنقرر حول ذلك».

أدى شراء أنقرة لهذه الصواريخ الروسية إلى توتر العلاقات مع واشنطن في السنوات الأخيرة. ويقول الأمريكيون إنها لا تتوافق مع أنظمة الدفاع لدى حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا وكذلك الولايات المتحدة.

وحظرت واشنطن في ديسمبر/كانون الأول، منح أي تصاريح لتصدير الأسلحة للوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء تجهيزات عسكرية لمعاقبة أنقرة على شراء صواريخ إس-400.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي، الجمعة، إن موقف واشنطن من هذا الموضوع «لم يتغير» ودعا تركيا إلى «التخلي عن أنظمة إس-400». ويرى بعض المراقبين أن تجميد تركيا وضع هذه الصواريخ الروسية يمكن أن يلبي المطالب الأمريكية.