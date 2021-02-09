شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: تسرب «كورونا» من مختبر نظرية مستبعدة للغاية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ووهان-أ.ف.ب

رجح خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يزورون ووهان، الثلاثاء، أن يكون فيروس كورونا المستجد، انتقل إلى البشر عن طريق حيوان وسيط، في نهاية مهمتهم في المدينة الصينية التي اكتُشف الوباء فيها لأول مرة.

وبعد أكثر من عام على اكتشاف الإصابات الأولى بـ«كوفيد-19» في هذه المدينة التي تعد 11 مليون نسمة، نحّى الخبراء جانبا فرضية تسرب الفيروس من المختبر، من دون استبعاد احتمال انتقال العدوى عن طريق منتجات مجمدة - وهي فرضية تحبذها بكين.

وقال رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية بيتر بن امبارك، في مؤتمر صحفي إن النظرية الأكثر ترجيحاً لتفسير منشأ الوباء هي انتقال الفيروس إلى البشر عن طريق حيوان «وسيط».

وقال ليانج وانيان رئيس الفريق العلمي الصيني، إن هذا الحيوان «لم يتم تحديده بعد». وأوضح بيتر بن امبارك أن فرضية التسرب من المختبر التي أثارتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «مستبعدة إلى حد كبير».

واتهمت واشنطن معهد ووهان لعلم الفيروسات الذي يجري أبحاثاً على مسببات الأمراض الخطيرة جداً، بأنه سمح لفيروس كورونا بالتسرب منه، سواء عمداً أو عرضاً. وفي تباين مع تصريحات صدرت في السابق عن منظمة الصحة العالمية، أشار بن امبارك إلى «إمكانية» انتقال فيروس كورونا «عبر تجارة المنتجات المجمدة».

وقال: «سيكون من المهم أن ندرس ما إذا كان يمكن لحيوان بري مجمد مصاب أن يكون ناقلًا محتملاً» للفيروس.

غير معروف

وخلال الأشهر الأخيرة، أبلغت الصين عن اكتشاف العديد من العينات «الإيجابية» الملوثة بفيروس كورونا في منتجات غذائية مستوردة من الخارج. وتذكر وسائل الإعلام الصينية فرضية انتقال العدوى عن طريق سلسلة التبريد على نحو متكرر، لأنها تميل إلى دعم فرضية أن الفيروس جاء إلى الصين من الخارج.

أما سوق هوانان في ووهان التي سُجلت فيها أولى الإصابات المعروفة بـ«كوفيد-19»، فإن دورها في انتشار الفيروس «ما زال غير معروف» بعد، وفق بن امبارك. وكانت تباع في السوق المنتجات الطازجة المعتادة، وكذلك الحيوانات البرية الحية.

وأشارت ماريون كوبمانز، وهي ضمن وفد خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن وجود الأرانب والقوارض وجرذان الخيزران في السوق يجعل العلماء يشتبهون في هذه الحيوانات كناقلات محتملة للفيروس. وأبلغ عن أولى حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في ووهان في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وقال ابن امبارك إنه لم يُعثر على دليل على وجود مرضى في المدينة قبل هذا التاريخ.

وعُلقت أهمية كبيرة على مهمة الخبراء في محاولة العثور على منشأ الفيروس ومصدر انتقاله إلى البشر لتحسين مكافحة أي وباء محتمل في المستقبل. ولكن الفريق واجه مشكلات في تشكيله بعدما بدت الصين مترددة في السماح بترتيب زيارة هؤلاء الخبراء العالميين من مختلف التخصصات مثل علم الأوبئة، وكذلك علم الحيوان.

