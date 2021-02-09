«يو أف سي جيم» تفتتح صالتها الأولى بأبوظبي في مارس

أعلنت «يو أف سي جيم» التابعة للعلامة التجارية الرياضية العالمية منظمة بطولات فنون القتال المتنوعة، UFC. عن الموعد الرسمي لإطلاق صالتها الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مارس 2021. تقع الصالة الجديدة على شارع محمد بن زايد، أبوظبي وهي جزء من خطة «يو أف سي جيم» الطموحة للتوسع في المنطقة. حيث تهدف إلى ريادة فلسفتها «Train Different» في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتقدم «يو أف سي جيم» الشرق الأوسط للأعضاء برامج «تدريب النخبة» متعدد التخصصات في فنون القتال المختلطة مع أحدث المعدات والتدريب العالمي، وتضم الصالة الرياضية نخبة من المدربين المعتمدين للتأكد من أنهم يوفرون للأعضاء تجربة لياقة بدنية شاملة.

يصمم المدربون الخبراء برامج لياقة بدنية فريدة تتناسب والأهداف الفردية لكل عضو ونمط حياته وخبراته، مع تثقيفهم في جميع جوانب الصحة واللياقة البدنية، وقال وسام أبي نادر مدير «يو أف سي جيم» الشرق الأوسط: «أصبحت أبوظبي محوراً مركزياً لفنون القتال المختلطة وبطولات القتال غير المحدود على مدار الأشهر القليلة الماضية، وستصبح عاصمة بطولات القتال غير المحدود في المستقبل، ما يجعلها الموقع المثالي لصالتنا الجديدة. نحن متحمسون للغاية لافتتاح فرعنا الأول في أبوظبي، وأن نكون جزءاً لا يتجزأ من مجتمع اللياقة البدنية النابض بالحياة قريباً جداً، نحن نتطلع إلى تدريب الأشخاص من جميع الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية بأساليبTrain Different، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الفردية».

وستوفر صالة «يو أف سي جيم» أبوظبي الممتدة على مساحة 1600 متر مربع مرافق تدريب متعددة ومناطق لممارسة تمارين القوة والقلب وحبال المعركة وسلالم الرشاقة ومنطقة مجهزة بأرضيات خاصة بالجوجيتسو البرازيلية تدريب وتعليم فنون القتال للكبار والصغار، وسيُخصص الطابق الأرضي لمنطقة اللياقة البدنية متعددة الوظائف بالكامل، حيث ستُقام تدريبات النخبة، وجلسات التدريب اليومية، حيث يمكن للأعضاء ممارسة التمارين بشكل فردي. أما الطابق الأول المتميز من صالة «يو أف سي جيم» يضم مرافق تدريب الجوجيتسو البرازيلية، فنون القتال المختلطة، والفصول التخصصية بما في ذلك الملاكمة، كيك بوكسينج، فايت فيت والحلبة الشهيرة «الأكتاغون» بحجم 24 قدماً.

ويضيف نادر: «تنظم صالة «يو أف سي جيم» أبوظبي برامج تدريبية مناسبة لجميع الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية، بمن في ذلك المبتدئون. تم تطوير البرامج من خلال الوصول الحصري إلى أنظمة التدريب لرياضيي بطولات القتال غير المحدود المشهود لهم دولياً، ما يوفر للأعضاء كل ما تحتاج إليه العائلة لبدء حياة اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ البدنية

ونمط حياة صحي».