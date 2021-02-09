شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: الفوز على ماليزيا ضروري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يختتم منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم تجمعه الداخلي الذي أقامه لمدة 4 أيام في دبي الأربعاء، حيث كان فرصة أمام الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب «الأبيض» لتجهيز اللاعبين وتأمين انسجامهم قبل انطلاق مباريات التصفيات.

وتحدث مارفيك في تصريحات إعلامية بإيجابية عن المنتخب والمرحلة المقبلة، وقال إن السر وراء موافقته على العودة لتدريب «الأبيض» من جديد، يكمن في ثقته بالمجموعة الحالية من اللاعبين، مشيراً إلى أن هدف الجهاز الفني حالياً هو زيادة الانسجام والتجانس بين جميع العناصر، فضلاً عن تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب المطلوب تنفيذها في المباريات الرسمية.

وقال مارفيك «نعمل على تعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، أحتاج وقتاً للتدريب مع اللاعبين، لذلك أنا سعيد تماماً بهذا التجمع القصير، وسعيد أكثر بروح اللاعبين وقتالهم على فرصة اللعب في التشكيلة الأساسية، تلك الروح والمعنويات العالية نركز عليها في هذه الفترة»

وأضاف «بدأ اللاعبون في استيعاب طريقة اللعب التي نرغب في تنفيذها، وهذا مهم للغاية في تلك المرحلة ولكن الأمر يتطلب وقتاً بالتأكيد للوصول لما نصبو إليه جميعاً»

وعن تأثر المنتخب بسبب ضياع الفرص وغياب التسجيل وهو ما كان واضحاً خلال الفترة الأولى له مع الأبيض قال «لست قلقاً على عدم التسجيل في المباريات الودية ونحن الآن نستعد لأول مباراة في التصفيات ضد ماليزيا في مارس، وقد اخبرت اللاعبين بأن علينا الفوز بتلك المباراة».

وأكمل مارفيك «نحن نعمل على تعزيز التفاهم والانسجام وتنفيذ طريقتنا داخل الملعب، لذلك نحن نعمل على جهتين، الأولى زيادة التفاهم وتحفيظ طريقة اللعب المطلوبة، والثانية هي اللعب بروح قتالية في المباريات وتحديداً أول مواجهة في التصفيات»

وعن الظروف الصعبة التي تؤثر في التصفيات قال «الجائحة تؤثر في العالم كله، ولكن هنا أرى اهتماما كبيرا بالحالة الصحية للجميع، وبمكافحة فيروس كورونا، الفحوصات كثيرة ومستمرة هنا، لم أخضع لاختبارات في حياتي مثل ما خضعت هنا بسبب كورونا وهو ما يعكس الحرص في الإمارات على سلامة المجتمع».