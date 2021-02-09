شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إلكتروني يستهدف الشركة المطورة للعبة «سايبربانك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «سي دي بروجكت ريد» البولندية المطوّرة لألعاب فيديو شهيرة أبرزها «ذي ويتشر» و«سايبربانك 2077»، الثلاثاء، أنها تعرضت لسرقة بيانات خلال «هجوم سيبراني موجه».

وأشارت المجموعة عبر «تويتر» إلى أن «طرفاً غير محدد حصل على نفاذ غير مرخص به إلى شبكتنا الداخلية وجمع بعض البيانات العائدة لمجموعة سي دي بروجكت، وترك طلب فدية».

ونشرت «سي دي بروجكت» نسخة من طلب الفدية يؤكد فيها القراصنة أنهم سرقوا رموز مصادر خاصة بلعبتي «سايبربانك 2077»، و«ذي ويتشر 3»، إضافة إلى وثائق داخلية.

وجاء في النص الذي يعطي المجموعة 48 ساعة للرد «إذا لم نتوصل إلى اتفاق، رموز المصدر الخاصة بكم ستباع، أو سيُكشف عنها عبر الإنترنت».

وقد تراجعت أسهم «سي دي بروجكت» بنسبة 5,2 % في بورصة وارسو قرابة الساعة التاسعة صباحاً، بتوقيت جرينيتش.

وكانت أسهم المجموعة تراجعت بشدة بعد سلسلة مشكلات واجهتها إثر إصدار لعبتها المنتظرة «سايبربانك 2077» في ديسمبر/ كانون الأول، قبل العودة للارتفاع الشهر الماضي بعدما أشاد الملياردير إلون ماسك بتصميم اللعبة.

وأكدت المجموعة البولندية أنها تتخذ «التدابير اللازمة للحد من تبعات الكشف» المحتمل للبيانات.

وقالت «في هذه المرحلة، نستطيع أن نؤكد أنه على علمنا، لا تحوي الأنظمة التي تعرضت للقرصنة أي بيانات شخصية للاعبينا، أو عملاء خدماتنا».(أ.ف.ب)