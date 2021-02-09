راشد بن حميد يفتتح مختبر مواد البناء الجديد بعجمان

افتتح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مختبر مواد البناء الجديد، أول مبنى أخضر في الامارة، حيث عكفت الدائرة على إنجاز مشروع تطوير المختبر لفحص وضبط جودة المواد المستخدمة في عمليات البناء، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة، تحقيقاً لاستدامة المباني وضمان تلبية متطلبات وتوقعات المتعاملين.

ورافقه في الافتتاح عبد الرحمن محمد النعيمي، المدير العام للدائرة، والدكتور المهندس محمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية، والمهندس خليفة الفلاسي، مدير إدارة المباني، والشيخ أحمد سلطان النعيمي، رئيس قسم الإشراف والرقابة الهندسية، والمهندس سيف النعيمي، رئيس المختبر.

وأكد الشيخ راشد بن حميد، أن إمارة عجمان إحدى أهم المدن الجاذبة والداعمة للاستثمار، وتشهد طفرة عمرانية كبيرة على مدار العام، وعليه ارتأت الدائرة تطوير المختبر وتوفير فحوص اضافية، حيث سيضم مختبرات جديدة تلبي احتياجات المتعاملين وتضم مختبراً خاصاً بالمباني الخضراء وكل ما يتطلبه المبنى من مواد خاصة للوصول إلى درجة المباني الخضراء، ومختبراً خاصاً بمواد العزل، ومختبراً خاصاً باختبارات البلاط والرخام.

وأضاف أن المختبر سيعمل خلال المرحلة القادمة، على تحويل معظم الخدمات إلى إلكترونية وذكية، حيث ستتوافر تقارير الفحوص عبر الأنظمة والتطبيقات. مبيناً أن المختبر سيعمل على استقبال العينات يومياً وستتوالى بعدها الخطوات الميسرة التي ستوفر على المتعامل عناء الانتظار.



مراحل المشروع

فيما قدم الدكتور المهيري، شرحاً مفصلاً عن المشروع ومراحل العمل به؛ مبيناً أن الدائرة أوكلت مهمة الاشراف والتنفيذ لكوادر مؤهلة حرصت على إنشائه وفقاً لمعايير نظام البناء الأخضر، تماشياً مع رؤية الدائرة الساعية نحو إيجاد بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل عجمان، فهو مبنى مثالي وصحي معتمد على الخرسانة الخضراء بنسبة 90% ستسهم في الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة، بتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80% والمحافظة على جودة الهواء وتقليل التلوث وزيادة استدامة المبنى بمعدل 20 عاماً.

باقة خدمات

وقدم المهندس سيف النعيمي، شرحاً مفصلاً عن المختبر الذي استطاع ومنذ تأسيسه القيام بالمهام المنوطة به على أكمل وجه،إذ يقدم باقة خدمات متكاملة للمتعامل حيث يضم مختبر التحليل الكيمائي، والاستطلاع الموقعي، والتربة والصخور، والأسفلت، والركام، والخرسانة، فضلاً عن المختبرات الجديدة، ما يسهم في تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية بإيجاد التنافسية في التشييد والبناء، وبما يتواءم مع رؤية الدائرة المنسجمة مع رؤية حكومة عجمان 2021.