شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يوقع اتفاقية استثمار مع «إينوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع نادي الحمرية اتفاقية مع شركة البترول الوطنية «إينوك»، وذلك دعماً لخطط النادي الاستثمارية وتعزيز موارده بما ينعكس بشكل إيجابي.

حضر التوقيع من جانب «إينوك» زيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة، ونواف أحمد الأحمد مدير إدارة التخطيط والتطوير، وإبراهيم الخوري مدير تطوير شبكة التجزئة، وطالب عبدالرحمن آل صالح مدير إدارة التسويق «إينوك» للتجزئة، ومن مجلس الشارقة الرياضي عبدالله الدح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي، ومن النادي جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة علاء طلعت المدير التنفيذي للنادي.

وأعرب جمعة الشامسي، عن سعادته بهذه الخطوة الاستثمارية التي تصب في مصلحة النادي وأبناء المنطقة بشكل عام.

وأضاف أن النادي يسعى دوماً لتطوير وتعزيز آلية الاستثمار مع القطاعين الحكومي والخاص مما يعود بالفائدة لكلا الطرفين.

وأشار سلطان عبدالله الدح، إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات تولي جانباً مهماً للجنة الاستثمار والتسويق الرياضي بالمجلس من أجل انفتاح الأندية على خطط التسويق والاستثمار بما يمكنها من الاستفادة من هذه الاستثمارات.