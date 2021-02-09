اتفاقية شراكة بين «أبوظبي الرياضي» و«ميرال»

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، لتقديم الرعاية والدعم لثلاث فعاليات رياضية عالمية تستضيفها أبوظبي في عام 2021، وذلك في إطار الخطط الطموحة والمساعي المتواصلة لتجسيد الشراكات الداعمة لتعزيز المكانة المرموقة للعاصمة أبوظبي ودورها الريادي في الحركة الرياضية العالمية.

وتنص بنود اتفاقية الشراكة على تقديم «ميرال» الرعاية والدعم للفعاليات العالمية المعتمدة مثل: النسخة الثالثة لطواف الإمارات 2021، بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، بطولة العالم للسباحة «فينا» (25 متراً).

وقام بتوقيع اتفاقية الشراكة في مقر «ميرال»، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لـ شركة «ميرال».

وأشاد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة المميزة مع ميرال ودورها الإيجابي في رعاية 3 فعاليات رياضية عالمية تحتضنها أبوظبي في عام 2021، ما يؤكد تناغم الخطط والتطلعات بين المجلس و«ميرال»، وانعكاسها الكبير لترسيخ ريادة أبوظبي ودعم مسيرتها التنموية كواحدة من الوجهات المميزة في الرياضة والترفيه والسياحة.

وقال: «ميرال تعد من الجهات المهمة والشريكة في نجاح فعالياتنا الرياضية في السنوات السابقة، ونتطلع للعمل معهم لتعزيز الشراكة المتينة من أجل مزيد من النجاحات لفعالياتنا الرياضية القادمة»، معبراً عن شكره وتقديره لجهودهم ودورهم الفعال في دعم خططنا وأجندة فعالياتنا الطموحة لرفد أبوظبي بمنجزات مضاعفة ومراتب عالمية متقدمة.

وقال محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لـشركة ميرال: «يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لرعاية فعاليات دولية من هذا المستوى، والتي تقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي الذي تجمعنا معه شراكة استراتيجية طويلة، اختيار هذه الفعاليات الرياضية الدولية لجزيرة ياس يعد دليلاً على كونها وجهة آمنة ذات بنية تحتية ومرافق عالمية مميزة، حيث تساهم مثل هذه الفعاليات على تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة على أبوظبي وجزيرة ياس وهو أمر جوهري في تعزيز مكانة الجزيرة كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام».