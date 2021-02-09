حمدة القبيسي تسجل فوزها الثاني في بطولة فورمولا 4 الإمارات

حققت حمدة القبيسي فوزها الثاني لموسم 2021 من بطولة فورمولا 4 الإمارات، خلال الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس التي أقيمت في حلبة مرسى ياس.

وشهد مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 منافسات ندية حافلة بالإثارة والتشويق خاضها المتنافسون، من ضمنهم الشقيقتان الإماراتيتان آمنة القبيسي التي تنافس في بطولة فورمولا3 آسيا، وحمدة القبيسي التي تشارك في منافسات بطولة فورمولا4 الإمارات.

ولم تخيب الجولة الرابعة، وما قبل الأخيرة من بطولة فورمولا4 الإمارات، الآمال بمنافساتها الندية، فقد حفلت سباقاتها الأربعة بالتشويق والحماسة، وسجل سائق فريق كرام ديورانجو إنزو تروللي الفوز في أولها متقدماً على ثنائي فريق إكسل موتورسبورت كيريل سمال وبيبي مارتي، اللذين حلّا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وواصلت حمدة القبيسي تقديم أداء قوي على متن سيارتها التابعة لفريق أبوظبي للسباقات من بريما، وحلت في المركز الرابع في السباق الثاني، فيما سجل مارتي الفوز بهذا السباق.

وكان على حمدة الانتظار إلى السباق الثالث من هذه الجولة، لتحقق فوزها الأول في عطلة الأسبوع بعد أداء قوي سيطرت عن طريقه على مجريات السباق لتجتاز خط نهاية السباق بزمن إجمالي قدره 25 دقيقة و42.023 ثانية متقدمة على ديلانو فانت هوف، مسجلة فوزها الثاني في موسم 2021 من بطولة فورمولا4 الإمارات.

وحقق جايمي ماي من فريق إكسل موتورسبورت الفوز في السباق الرابع، قبل انطلاق فعاليات الجولة الختامية من بطولة فورمولا4 الإمارات التي تقام من 11 إلى 13 فبراير/ شباط.

أما في بطولة فورمولا3 آسيا فيتصدر فيها فريق أبوظبي للسباقات من بريما ترتيب السائقين بعد أن استضافت حلبة مرسى ياس جولتين متتابعتين من البطولة، بإقامة سباقات الجولتين الثانية والثالثة من البطولة على مدار يومين متتاليين.

ويعود ذلك بشكل كبير إلى أداء سائقه الصيني جوانيو جاو الذي تمكن من صعود منصة التتويج في السباقات الثلاثة من الجولة الثالثة، والتي ضمنت لفريق أبوظبي للسباقات من بريما الاحتفاظ بالمركز الأول أمام كل من فريقي مومباي فالكونز، وبيناكل موتورسبورت، إلا أن البطولة لم تحسم بعد، ولا تزال جميع الاحتمالات مفتوحة، مع تبقي جولتين على نهايتها.

وفي بطولة سائقي بطولة فورمولا 3 آسيا، يتصدر السائق بيار-لويس شوفيه، من فريق بيناكل موتورسبورت، الترتيب بعد تحقيقه انتصارين كاسحين في الجولة الثالثة من البطولة، متقدماً بفارق 10 نقاط عن سائق فريق مومباي فاكونز جيهان داروفالا صاحب المركز الثاني، فيما يحل جاو ثالثاً متأخراً بفارق خمس نقاط عن داروفالا.

وتعود حلبة مرسى ياس لاستضافة الجولة الختامية من بطولة فورمولا3 آسيا التي تقام ضمن فعاليات الجولة الثالثة من سلسلة سباقات ياس التي تنظم من 18 إلى 20 فبراير/ شيلط وتتضمن أيضاً منافسات سباق لو مان آسيا.