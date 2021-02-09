شكرا لقرائتكم خبر عن المجر تُوقف بث محطة إذاعية بسبب «تجاوزات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بودابست - أ ف ب

أعلن مدير محطة «كلوبراديو» المستقلة الرائدة في مجالها بالمجر، الثلاثاء، أنها ستتوقف عن البث مساء الأحد، بعد رفض طلبها أمام محكمة الاستئناف، ما أدى إلى خسارة الترخيص، بسبب ما اعتبرته السلطات «خرقاً للأنظمة».

وندد أندراس أراتو بهذا القرار الذي يثير مخاوف جديدة حيال حرية الإعلام في هذا البلد العضو بالاتحاد الأوروبي. وقال: «سنقدم طعناً إلى المحكمة العليا». وتعهد بمواصلة العمل عبر الإنترنت داعياً المستمعين إلى تقديم الدعم لفريق العمل.

في أيلول/سبتمبر الماضي، رفض مجلس الإعلام، الذي يشرف على عمل جميع الوسائل الإعلامية في المجر، تمديد ترخيص المحطة الذي ينتهي في 14 شباط/فبراير.

وأكدت الهيئة، التي تأسست في عام 2011 تحت رعاية أوربان، أن المحطة تأخرت مرتين في تقديم وثائق إدارية خلال عام.