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أرباب النقل السياحي يحتجون أمام مقرات الولايات والعمالات في مجموعة من المدن

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شيماء بخساس 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - نظمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، وقفات احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مقرات ولايات وعمالات جهات المملكة ومؤسسات بنك المغرب.

وعبر أرباب النقل السياحي، خلال الوقفات الاحتجاجية المذكورة، عن تنديدهم ب”سياسة غض الطرف عن مطالب القطاع والتجاوزات التي قامت بها الشركات المانحة للقروض”.

وكان أرباب النقل السياحي، راسلوا  سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الدخلية، مطالبين بـ”الإعفاء من الضريبة على المحور والضريبة المهنية تماشيا مع برنامج 2022/2020″، بالإضافة إلى “تطبيق القرار القاضي بتأجيل سداد الديون بدون فوائد، كما جاء ضمن خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي شدد عليها الملك محمد السادس“.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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