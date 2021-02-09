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خولة بنعمران تؤجل طرح كليب جديد احتراما لأرواح ضحايا فاجعة طنجة

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أجلت الفنانة، خولة بنعمران، طرح جديدها، يوم أمس الاثنين، احتراما لأرواح ضحايا فاجعة طنجة، التي هزت الرأي العام الوطني.

وقالت خولة بنعمران على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام:” تم تأجيل الكليب احتراما لروح الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولم تحدد بنعمران تاريخ طرح جديدها، مكتفية بإعلان التأجيل فقط.

وكان 28 مواطنا ومواطنة قد لقوا حتفهم غرقا، بينما كانوا يشتغلون في وحدة صناعية للنسيج في مرآب تحت أرضي في فيلا سكنية في حي الإناس، في منطقة المرس في طنجة، وذلك بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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