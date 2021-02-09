خولة بنعمران تؤجل طرح كليب جديد احتراما لأرواح ضحايا فاجعة طنجة

جدة - عبدالحي حسين - أجلت الفنانة، خولة بنعمران، طرح جديدها، يوم أمس الاثنين، احتراما لأرواح ضحايا فاجعة طنجة، التي هزت الرأي العام الوطني.

وقالت خولة بنعمران على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام:” تم تأجيل الكليب احتراما لروح الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولم تحدد بنعمران تاريخ طرح جديدها، مكتفية بإعلان التأجيل فقط.

وكان 28 مواطنا ومواطنة قد لقوا حتفهم غرقا، بينما كانوا يشتغلون في وحدة صناعية للنسيج في مرآب تحت أرضي في فيلا سكنية في حي الإناس، في منطقة المرس في طنجة، وذلك بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله.