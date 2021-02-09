أنس الباز في أربعينية ابنته: الحياة بدونك صعبة

جدة - عبدالحي حسين - عبر الفنان أنس الباز عن ألم فراق ابنته الرضيعة، دينا، في الذكرى الأربعينية لوفاتها، نتيجة متلازمة “موت الرضع المفاجئ”.

وقال الباز، في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء: “اليوم الذكرى الأربعون لوفاتك ابنتي العزيزة دينا، أنا وأمك اشتقنا إليك كثيرا، رزقك الله الجنة يا دينا الحبيبة الغالية!”.

وأضاف الباز في منشوره: “أحبك ابنتي دينا! وسأحبك إلى ما لا نهاية ملاكي. أردت أن تعرف أن الحياة بدونك صعبة جدًا يا حبيبتي. حفظك الله في جنته. إنا لله و إنا إليه راجعون”.

وتوفيت ابنة أنس الباز دينا، أواخر شهر دجنبر الماضي، وذلك بعد 3 أشهر من ولادتها.

وانضم أنس الباز، قبل مدة قصيرة، إلى طاقم مسلسل” سلامات أبو البنات” في جزئه الثاني، الذي يرتقب عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشة “إم بي سي 5”.