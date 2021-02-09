المغرب يتفق مع إسرائيل على تطوير “التعاون في مجال الأمن الداخلي”

جدة - عبدالحي حسين - أعلن مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ديفيد غوفرين، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اتفقا على بحث تطوير “التعاون في مجال الأمن الداخلي” بين البلدين.

وأضاف غوفرين، في سلسلة تغريدات في حسابه في موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ووزير الداخلية جاء خلال مباحثات هاتفية جرت بينهما، أمس الاثنين.

وأكد مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط أن الوزيرين تبادلا خلال المكالمة “دعوات زيارة البلدين من أجل تطوير التعاون في مجال الأمن الداخلي، كما اتفقا أن يجتمعا قريبًا في المغرب، أو في إسرائيل”.

ويأتي الاتصال بين الوزيرين بعد سلسلة من المحادثات المشتركة بين مسؤولين مغاربة وإسرائيليين لتفعيل الاتفاق الموقع بين البلدين لإعادة العلاقات الدبلوماسية بينمها، إذ يرتقب أن يجري تعيين مدير مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، خلال الأيام المقبلة.