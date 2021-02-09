'رهان خطر'.. شركات النفط الحكومية في العالم مهددة بخسارة 400 مليار دولار

وفي تقرير جديد بعنوان "رهان خطر"، قدر معهد إدارة الموارد الطبيعية أن شركات النفط الوطنية ستستثمر 1.9 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، فيما سيحقق نحو خمس هذه الاستثمارات فقط تعادلا بين الإيرادات والمصروفات، إذا ظل سعر النفط أقل من 40 دولارا للبرميل.وخفضت شركات النفط الكبرى، مثل "بي بي" و"توتال" و"رويال داتش شل"، تقديراتها لأسعار النفط على المدى الطويل بشكل تدريجي، وهي حاليا في نطاق من 50 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل. لكن بعض المحللين يتوقعون مستويات أقل من ذلك اعتمادا على وتيرة تحول الطاقة.

ويقول التقرير إن الأموال التي ستستثمر في المزيد من المشروعات النفطية الزاخرة بالتحديات ربما من الأفضل إنفاقها على الرعاية الصحية والتعليم أو تنويع الاقتصاد لتقليص عدم المساواة. تقع الكثير من تلك الشركات الوطنية في بلدان يعيش فيها 280 مليون شخص تحت خط الفقر.

