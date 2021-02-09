الصحة النيابية تتوقع ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 5 آلاف يومياً

بغداد - ياسين صفوان - توقعت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، تجاوز الإصابات بكورونا حاجز الـ5 آلاف إصابة في حال الاستمرار بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.



وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "هناك ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الاصابات بفيروس كورونا، إلّا أنه لغاية الآن الوضع مسيطر عليه وتحت إمكانيات وزارة الصحة"، مبيناً أنه "لا ينذر بخطر كبير".

وتوقع الموسوي "تجاوز عدد الإصابات الـ5 آلاف إصابة في الأيام المقبلة في حال الاستمرار بعدم التزام المواطنين وعدم اتخاذ الاجراءات المناسبة من قبل الحكومة كتقييد حركة المواطنين، لا سيما في الأماكن المزدحمة ذات الكثافة السكانية والمولات والأسواق".

ورجح الموسوي "إصدار تعليمات جديدة خلال الأسبوع المقبل تقيد من حركة المواطنين في بعض الأماكن الخطرة، مستبعداً "فرض الحظر الجزئي كون أعداد الإصابات تحت السيطرة".