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النفط يسجل ارتفاعاً جديداً بـ 61 دولاراً للبرميل

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بغداد - ياسين صفوان - صعدت أسعار النفط في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوياتها خلال عام، وقفز خام برنت فوق مستوى 61 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.9% إلى 61.08 دولار للبرميل، وصعدت عقود خام "نايمكس"الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.8% عند 58.45 دولار للبرميل.

 

ودعم الصعود الكبير للنفط عدة عوامل منها التزام الدول المنتجة للنفط بمعدلات الانتاج المتفق عليها والخفض الطوعي لإنتاج النفط من قبل خلال شهري شباط واذار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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