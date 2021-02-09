انت الان تتابع خبر النفط يسجل ارتفاعاً جديداً بـ 61 دولاراً للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صعدت أسعار النفط في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوياتها خلال عام، وقفز خام برنت فوق مستوى 61 دولاراً للبرميل.

