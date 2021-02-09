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وزير العدل يطالب بتقديم 'الأدلة الثبوتية' بشأن الانتهاكات في السجون

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بغداد - ياسين صفوان - طالب وزير العدل سالار عبد الستار محمد، اليوم ‏الثلاثاء، بتقديم الأدلة الثبوتية للانتهاكات التي تناقلتها بعض ‏القنوات الفضائية داخل السجون.

ودعا الوزير في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه "هذه القنوات وكل من لديه معلومات ووثائق خاصة ‏بهذا الشأن الى أن يقدمها من خلال مراجعته للوزارة او الاتصال بها مع التأكيد على أنه سوف لا يتم الكشف عن شخصية ‏المشتكي او كل من يدلي بتلك المعلومات وفقا للقانون"‎.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة "ستتخذ الإجراءات الكفيلة للتحقق ‏من هذه المعلومات بما فيها الكشف على المتضررين ‏بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما أن الوزارة سوف تتخذ ‏الاجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه في ارتكاب ‏مثل هذه الأفعال".

 

ونوه الى "دور الاقسام ‏الاصلاحية في تأهيل النزلاء وإعادة اندماجهم في المجتمع ‏ليصبحوا مواطنين صالحين ويشاركون في بناء وطنهم"، مؤكداً أنه "في ‏حالة عدم ثبوت هذه الادعاءات فإن الوزارة ستحتفظ ‏بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم".‏

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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