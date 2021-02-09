كورونا حول العالم.. حصيلة جديدة لضحايا الفايروس

وسجلت دول عربية بينها تونس والمغرب في الآونة الأخيرة انخفاضا ملموسا في أعداد الوفيات والإصابات، في حين فرضت دول خليجية قيودا مع عودة الإصابات إلى الارتفاع مجددا.

وانخفض عدد الإصابات في تونس في الأيام القليلة الماضية إلى دون مستوى ألف إصابة يوميا للمرة الأولى منذ شهور.



وفي الهند التي سجلت حتى الآن نحو 11 مليون إصابة، أظهر مسح حكومي أن أكثر من نصف سكان نيودلهي البالغ عددهم 20 مليون نسمة ربما أُصيبوا بفيروس كورونا.

وفي اليابان مددت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في طوكيو، وفي 10 من أصل 11 مقاطعة تسري فيها بالفعل إجراءات الطوارئ حتى 7 آذار.