الكعبي يدعو إدارة المحافظات لمضاعفة اهتمامها بالأبنية الجامعية

انت الان تتابع خبر الكعبي يدعو إدارة المحافظات لمضاعفة اهتمامها بالأبنية الجامعية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، إدارة المحافظات إلى مضاعفة اهتمامها بالأبنية الجامعية.
وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل في مكتبه عدد من رؤساء وعمداء الجامعات، بحضور عدد من النواب والمستشارين، حيث طالب المؤسسات العراقية بتغيير نظرتها للمؤسسات العلمية وجعلها الاقرب لها والاستفادة من خبراتها واستشاراتها، وجعلها شريك اساسي في التخطيط لإدارة المؤسسة بشكل علمي مدروس".
وابدى الكعبي، وفقا للبيان، "حرص مجلس النواب على مضاعفة تخصيصات تنمية الاقاليم لثلاثة اضعاف حتى تهتم المحافظات بالأبنية الجامعية وتوسعتها وتأهيلها وبشكل يليق بها، كما يمكن الاستفادة من المنظمات الداعمة لقطاع التعليم من حيث زيادة المنح الدراسية واقامة المؤتمرات والتجهيزات المطلوبة".
وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "الاتفاق على الشراكة مع لجنة خبراء كليات القانون في الجامعات العراقية لغرض الاستشارة من خبراتهم وتخصصهم في مجال تشريع القوانين وترصين التشريعات".