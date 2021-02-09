ألمانيا وتمديد الإغلاق.. ميركل تضغط وتنتظر الأربعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضغط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أجل تمديد الإغلاق الكامل في البلاد حتى نهاية فبراير/شباط الجاري.

يأتي ذلك في إطار جهود مواجهة فيروس "كورونا" والطفرات الفيروسية الخطيرة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية "خاصة"، عن مصادر حكومية قولها: "حتى اليوم، لا يوجد قرار نهائي بشأن مستقبل الإغلاق الكامل في البلاد بعد ١٥ فبراير".



وتابعت: "ضغطت المستشارة ميركل بقوة في مناقشات مساء أمس مع حكام الولايات المنحدرين من الاتحاد المسيحي (يمين وسط) من أجل تمديد الإغلاق حتى نهاية فبراير".

ووفق المصادر ذاتها، فإن حكومات أغلبية الولايات الألمانية تميل إلى الموافقة على تمديد الإغلاق الكامل، باستثناء بعض الخلافات حول فتح المدارس ومحلات تصفيف الشعر.

المصادر أوضحت: "يمكن السماح لبعض الولايات التي تشهد وضعا وبائيا مستقرا، بإعادة فتح المدارس انطلاقا من منتصف فبراير الجاري".

بخلاف ذلك، هناك توافق على إغلاق المتاجر ومراكز الترفيه والمتاحف مغلقة الأبواب حتى نهاية الشهر، حسب المصادر ذاتها.

وتعقد ميركل اجتماعا فاصلا غدا الأربعاء مع حكام ١٦ ولاية ألمانية، لتحديد مستقبل الإغلاق الكامل في البلاد إذ ينتهي التمديد الحالي في ١٤ فبراير الجاري.

وتتخوف الحكومة الألمانية من إنهاء الإغلاق في ١٤ فبراير، في ظل وجود طفرات فيروسية خطيرة وصلت البلاد من بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وتفرض السلطات حظرا على دخول المسافرين القادمين من ٧ دول تشهد انتشار الطفرات الفيروسية أبرزها بريطانيا وجنوب أفريقيا، حتى ١٧ فبراير/شباط الجاري.

وفي الشارع، ينقسم الألمان حول تمديد الإغلاق بعد هذا الموعد.

ووفق استطلاع للرأي أجراه معهد YouGov "خاص" ونشر اليوم، فإن 37٪ فقط من الألمان يؤيدون تمديد القيود الحالية إلى ما بعد 14 فبراير ، فيما يريد 13٪ تشديد قيود الإغلاق.

في المقابل، يؤيد 30٪؜ تخفيف الإغلاق و١٣٪؜ يريدون العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية، وقال ٧٪؜ إنهم لم يكونوا رأيا في هذا الموضوع.