شكرا لقرائتكم خبر عن قتل بعضهم بعضاً قبل قرنين.. ثم دفنوا معاً! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيازما (روسيا) - أ ف ب

تُقام مراسم دفن مشتركة، السبتن للجنود الروس والفرنسيين الذين عُثر على رفاتهم في روسيا بعد قرنين من مقتلهم خلال انسحاب جيش الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت عام 1812، على ما أعلنت المؤسسة المسؤولة عن المشروع.

الرفات التي عثر عليها في بلدة «فيازما» الصغيرة في غرب روسيا لنحو 100 جندي روسي وفرنسي، وضِعت في ثمانية نعوش مشتركة، الاثنين، خلال مراسم أقيمت في أحد أديرة المنطقة.

وحضر المراسم ممثلون للسفارة الفرنسية لدى روسيا، ولمؤسسة تطوير المبادرات التاريخية الفرنسية الروسية التي تولت عملية التنقيب والتعرف إلى الرفات التي أجريت عام 2019.

وقال رئيس المؤسسة بيار مالينوفسكي في تصريح صحفي؛ إن «كل هؤلاء الجنود الروس والفرنسيين الذين كانوا أعداءً ذات يوم، سيُدفنون معاً، السبت، كالأصدقاء بحضور أحفاد» المشاركين من طرفي النزاع.

وفي انتظار دفنهم، السبت، في إحدى مقابر المنطقة، ستبقى الرفات في في دير بُني عام 1536 ونهبه «الجيش الكبير» التابع لنابليون لدى انسحابه من روسيا عام 1812.

وكان عُثر على الرفات قبل نحو عشر سنوات خلال حفريات تابعة لورشة بناء في جنوب غرب «فيازما»، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 52 ألف نسمة.

وقالت عالمة الأنثروبولوجيا، تاتيانا تشيفدتشيكوفا، في تصريح صحفي إن «هواة التاريخ في المنطقة اعتقدوا في البداية أنها مقبرة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، لكن تقريراً للأكاديمية الروسية للعلوم كشف أن الرفات تعود إلى جنود سقطوا خلال حملة نابليون، وكانت أعمارهم تتراوح بين 30 و39 عاماً».

وأضافت تشفيدشيكوفا أن «الأزرار الموجودة على بزات الجنود أتاحت معرفة ما إذا كانوا ينتمون إلى فوجَي المشاة 30 و55 أو إلى فوج المشاة الرابع والعشرين في جيش نابليون».

واعتبر الملحق العسكري في السفارة الفرنسية في موسكو إيفان مارتان الذي شارك في المراسم أنه «حدث رمزي يشكّل جزءاً من التاريخ المشترك» لبلدينا.

وقال إن هؤلاء الجنود سيدفنون، السبت، «مع التشريفات التي يستحقونها».