«أجواء إيجابية» في الحوار الفلسطيني بالقاهرة



استأنفت الفصائل الفلسطينية جلسات حوارها الوطني في القاهرة، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف إيجاد خريطة طريق لتنفيذ الانتخابات الفلسطينية المقبلة بمراحلها الثلاث، فيما وصل وفد لجنة الانتخابات التابعة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، للقاء قادة الفصائل والبدء بتسجيل الناخبين.

وذكرت مصادر مواكبة لحوار القاهرة إن «أجواء إيجابية»سادت جلسات اليوم الأول التي شملت كلمة لرئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، وكلمات رؤساء الفصائل الفلسطينية. وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية إنه تم خلال اليوم الأول «الاتفاق على إغلاق ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة وإعطاء مساحة واسعة من الحرية». ورجحت المصادر ذاتها تمديد الحوار ليوم إضافي على أن ينتهي الأربعاء بدل الثلاثاء «لإعطاء فرصة للاتفاق على كامل نقاط الخلاف بين الفصائل».

وتناقش الفصائل الفلسطينية في اليوم الثاني ملف المحكمة الدستورية ومحاكم الانتخابات، إضافة إلى ملف الإشراف الأمني على صناديق الانتخابات.

في الأثناء، وصل وفد لجنة الانتخابات المركزية، ظهر الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، قادماً من مدينة رام الله، للقاء ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، وإطلاق عملية تسجيل الناخبين.

وقال المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله لـ«وفا» الرسمية، إن الوفد المتوجه إلى القطاع، يضم بجانبه، كلاً من: المدير التنفيذي للجنة، هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي.

وأشار إلى أن الوفد سيلتقي بممثلي الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، والاطلاع على استعدادات المكتب الإقليمي للجنة في غزة لأولى مراحل العملية الانتخابية المتمثلة في إطلاق عملية تسجيل الناخبين يوم الأربعاء بالتزامن في الضفة الغربية والقطاع، والتي تستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري.

وأوضح طعم الله، أن التصويت سيكون إلكترونياً بسبب جائحة «كورونا»، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على مدار الساعة، ومن الممكن أن يكون يدوياً للمواطنين غير القادرين على استخدام التكنولوجيا.

وتابع: أن عدد مراكز الاقتراع في قطاع غزة سيتراوح ما بين 20 و30 مركزاً، وستفتح يومياً من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، باستثناء يومي الجمعة والسبت.