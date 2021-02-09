شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تعتزم تأمين 9 ملايين جرعة حتى إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أديس أبابا - رويترز

قالت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديسي الثلاثاء: إن بلادها «قررت توفير تسعة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 حتى إبريل/نيسان».

وأضافت في تصريح صحفي أنها تأمل في تطعيم ما لا يقل عن 20 في المئة من السكان البالغ عددهم 110 ملايين نسمة بحلول نهاية العام.

وتابعت: «من الآن وحتى إبريل؛ تم تخصيص ما يقرب من تسعة ملايين جرعة لنا».

وأشارت إلى أنه «في غضون هذا العام نريد ضمان (تطعيم) 20 في المئة على الأقل من السكان»، مضيفة أن إثيوبيا منفتحة فيما يتعلق بقبول لقاحات في صورة منح، لكنها لا تقوم بأي مشتريات على نحو مستقل، وإنما عبر آلية «كوفاكس» فحسب.