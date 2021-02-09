شكرا لقرائتكم خبر عن سبيرز يفوز على وريورز في دوري كرة السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق ديجونتي موراي في الجانبين الهجومي والدفاعي ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز 105-100 على جولدن ستيت وريورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء الاثنين.

وسجل موراي 27 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، كما خطف الكرة ثماني مرات، في أفضل حصيلة في مسيرته، ليحقق سبيرز الانتصار بصعوبة.

وكان سبيرز متقدماً 101-100 قبل 8.7 ثانية من النهاية قبل أن يسجل ديمار ديروزان أربع رميات حرة ويضمن الفوز لفريقه. وبات موراي أكثر لاعب يخطف الكرة في مباراة واحدة هذا الموسم.

وسجل ثلاثة لاعبين من سبيرز رقمين مزدوجين حيث أضاف ديروزان 21 نقطة ومرر عشر كرات حاسمة وسجل ياكوب بولتل 14 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

وتألق ستيفن كري في صفوف وريورز وأحرز 32 نقطة بينما أضاف كيلي أوبري 24 نقطة وأندرو ويجينز 11 نقطة لكن ذلك لم يكن كافياً وخسر الفريق للمباراة الثانية على التوالي.